BİST kayıpla açıldı

15 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,08 azalışla 109.578,35 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 88,09 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,13 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile iletişim oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 110 bin sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü son bir ayın en yüksek kapanış seviyesi olan 109.666,44 puandan tamamlamıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 110.500 seviyelerinin direnç, 108.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA