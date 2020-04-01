BİST şirketlerinin bilanço açıklama tarihleri ertelendi

01 Nisan 2020

Borsa İstanbul'da işlem gören şirket ve bankaların 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını son açıklama tarihleri koronavirüs salgını nedeniyle revize edildi.

Buna göre, daha önce 30 Nisan 2020 olarak belirlenen şirketlerin konsolide olmayan finansal sonuçlarını son gönderme tarihi 1 Haziran 2020, 11 Mayıs 2020 olarak belirlenen konsolide finansal sonuçlarını son gönderme tarihi 9 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.

Bankaların finansal sonuçları son gönderme konsolide olmayan ve konsolide için 15 Haziran olarak ilan edildi.

Daha önce Konsolide olmayan için 11 Mayıs, konsolide için 20 Mayıs tarihleri açıklanmıştı.