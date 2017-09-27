BIST, yükselen döviz kurları ile geriledi

27 Eylül 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,12 değer kaybıyla 102.765,37 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.163,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi yüzde 0,63 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle 102.737,64 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dünkü konuşması sonrasında küresel piyasalarda dolara olan talebin artığını, buna bağlı olarak dolar/TL'nin 3,5815 ile 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi yasasına ilişkin beklentilerin piyasaların odak noktasında olduğunu vurgulayan analistler, yasa ile ilgili gelişmelerin döviz fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 105.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA