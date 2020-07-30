BIST100 güne yukarı yönlü başladı
Fed'in faizleri değiştirmemesi ve gevşek para politikasına devam kararı piyasalarda karışık bir görünüme neden olurken, BIST100 güne artışla başladı.
Arefe Günü nedeniyle saat 12:30'da kapanacak olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,14 artışla 1.137 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 2 puan ve yüzde 0,14 değer kazancıyla 1.137 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,08 düştü.
Piyasaların açılmasıyla dolar yüzde 0,11 artışla 6,98 liradan, euro da yüzde 0,37 düşüşle 8,20 liradan işlem görüyor.
Yurt içinde gram altın 438, çeyrek altın 719 ve cumhuriyet altını 2.932 liraya geriledi.
Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak işsizlik ve kişisel harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.290 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 1.268'in ise destek olarak öne çıktığını açıkladı.