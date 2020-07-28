BIST100 güne yüzde 0,12 artışla başladı

28 Temmuz 2020

Piyasalar güne BIST100'de, 2 puana denk gelen, yüzde 0,12'lik artışla başladı, dolar 6,88 ve euro 8,07 lirada.

Bankacılık endeksi yüzde 1,2 düşerken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 31 değer kazancıyla 1.195 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Küresel ekonomik verilerde toparlanma işaretlerine rağmen ABD'de

COVID-19 vakalarının yüksek seyrini koruması ve son dönemde İspanya ve

Japonya gibi ülkelerde yeni vaka sayılarında sert yükselişler gözlenmesi verilerdeki iyileşmenin korunamayabileceği endişesi doğurduğunu söylüyorlar. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.170 seviyesinin destek, 1.200 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.