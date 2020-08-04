BIST100 güne yüzde 1,2 artışla 1.140 puanda başladı
BIST100 endeksi güne yüzde 1,2 artışla 1.140 puanda başladıktan sonra, beklenti altında açıklanan aylık enfasyon ve imalat sanayi sektöründeki canlanmanın devam ettiğini gösteren veriler etkisiyle artışa devam ederek 1.143 puan kadar yükseldi.
BIST100, geçen hafta görülen yoğun satış baskısından, aylık olarak beklenti altında kalan ve baz etkisiyle yıllık olarak düşen enflasyon verisi ve imalat piyasalarında görüven COVID-19 salgının etkilerinin hafifleyerek canlanmanın güçlendiğini gösteren veriler etkisiyle güne artışla başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,16 artışla 1.165 puana, holding endeksi ise yüzde 1,45 artışla 971 puana yükseldiler.
Analistler BIST1900 endeksinde 1.150 düzeyinin direnç ve 1.120 düzeyinin destek konumuna geldiğini belirtiyor.
Lira, dolar karşısında yüzde 0,16 artışla 6,94 düzeyine yükselirken, euro karşısında yüzde 0,6 kayıpla 8,19 düzeyine geriledi.