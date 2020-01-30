BİS'ten mesleki ahlak çağrısı

30 Ocak 2020

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS-Bank for International Settlements) Piyasalar Komitesi, döviz piyasaları için mesleki ahlak kurallarının daha geniş şekilde uygulamaya geçirilmesi çağrısı yaptı.

2017 yılında oluşurulan FX Global Kuralları'nın daha fazla katılımcı tarafından uygulanmasını istediklerini duyuran Komite Başkanı Jacqueline Loh, ciddi ve büyüyen sayıda piyasa katılımcısının Komite'ye kurallara bağlı kalacaklarını bildirdiklerini ifade etti. Ancak Loh, piyasanın bazı önemli segmentleri içir uygulamanın geriden geldiğini belirteerek, özellikle varlık yatırım şirketleri gibi büyük katılımcıların kurallara uyumda geride kaydıklarını vurguladı.

Global Döviz Komitesi (GFXC) Başkanı Guy Debelle'ye açık bir mektup gönderen Loh, "Kuralların başarılı olabilmesi için, tüm segmentlerden piyasa katılımcıların kurallara uymaları yaşamsa önemde" ifadelerini kullandı.



GFXC bünyesinde özel sektörden katılımcılar kadar merkez bankaları da yer alıyor.

BIS Piyasalar Komitesi, GFXC'yi şeffaflığı ve anonim alım-satım, algoritmik işlem plarformları konusunda uygulamaların açıklanmasını iyileştirerek mesleki ahlak kurallarını güçlendirmesi yöhnünde de uyardı.