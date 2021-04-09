BIST'te yabancı yatırımcılar Mart'ta 1,23 milyar dolar net satım yaptı

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Mart ayında yabancı yatırımcılar 1 milyar 226,8 milyon dolar net satım yaptılar. Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar 27 milyar 675,0 milyon dolar tutarında alım yaparken, 28 milyar 901,8 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi.



Böylece yabancıların net satım işlemleri 1 milyar 266 milyon 806 bin 541 dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 56 milyar 576,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Yılın ilk 3 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 92,16 milyar dolar, satım işlemleri 94,08 milyar dolar olurken, net satım miktarı 1 milyar 924,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.