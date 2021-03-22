BİST’ten ‘uygun olmayan işlemler’ için uyarı

İki kez devre kesicinin çalıştığı borsada sert değer kayıpları yaşanırken, Borsa İstanbul'dan 'uygun olmayan işlemler' ile ilgili uyarı geldi. Borsa İstanbul, işlemlerin anlık olarak takip edildiğini, uygun olmayan işlemlerle ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

Yapılan duyuruda şöyle denildi: Borsa İstanbul A.Ş. olarak piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsamız piyasalarında gerçekleştirilen işlemler gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlenmekte olup, yatırım kuruluşlarımızın ve yatırımcılarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.

Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere sermaye piyasası kurulu ve borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur