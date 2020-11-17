Bitcoin 17 bin doları aştı

Bitcoin fiyatında dün CitiFXTechnicals'ın global başkanı Thomas Fitzpatrick'in Twitter'a sızan raporu sonrası başlayan yukarı hareket bugün de devam ediyor.

Sabah erken saatte 16.500 direncini geçen Bitcoin fiyatı şu sıralarda 17 bin dolar seviyesini de geride bıraktı.

Coindesk'in verilerine göre 17.052,36 dolar seviyesini gören Bitcoin'in son 24 saatteki değer artışı 712,51 dolar, yüzde 4,37 oldu. Bitcoin'in piyasa hacmi ise 315 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyinde.

Bitcoin fiyatı yıl başından bu yana yüzde 133,78 yükseldi.