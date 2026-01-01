Bitcoin'in 2025 karnesi belli oldu: Uzmanlar 2026 yılında neler bekliyor?

2025 yılı Bitcoin için hem yükseliş hem de geri çekilmelerin yaşandığı yüksek oynaklığın yaşandığı bir yıl oldu.

Yükselişte 2025 yılı Ocak ayında göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu söylemleri, artan kurumsal yatırımcı ilgisi ve yapılan düzenlemeler etkili oldu.

Düşüşlerin yaşandığı dönemde ise tarifelerin yarattığı küresel belirsizliğin etkisiyle riskli varlıkardan kaçış etkili oldu.

20 Ocak'ta ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump, ABD'yi dünyanın "kripto başkenti" yapacağına dair sözler verdi. Ayrıca Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturmak ve sektör dostu düzenlemeleri hayata geçirmek gibi vaatlerde de bulundu.

Ancak Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı gerilimlerin yarattığı endişeler ve dünya genelindeki jeopolitik riskler piyasalarda risk iştahını törpüledi. Bu süreçte yatırımcılar altın başta olmak üzere güvenli varlıklara yönelirken kripto para gibi riskli varlıklara olan ilgi düştü.

Yıla 93 bin 541 seviyesinden başlayan Bitcoin, şubat, mart ve nisan aylarında Trump'ın tarife kararlarının yarattığı belirsizlikle geri çekildi.

Nisan ayında dip fiyatını gören Bitcoin 74 bin 436 dolara kadar geri çekildi.

Belirsizlik azaldı, Bitcoin rekora yükseldi

Nisanda görülen dip fiyatın ardından Trump'ın tarifelere ilişkin olumlu açıklamaları Bitcoin'e yaradı.

Nisanda Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını duyurması küresel piyasalarda belirsizliği azalttı ve Bitcoin yeniden yükselişe geçti.

Tarifelerin yarattığı belirsizliklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecine girmesiyle bu seviyelerden yükselişe geçen bitcoin, ekim ayında rekor seviyesi olan 126 bin 198 dolara çıktı ve yıllık kazancını yüzde 35'e kadar yükseltti.

Ancak ABD'de hükümetin kapanması, yüksek seyreden enflasyon ve Fed üzerindeki faiz baskısı, kripto para piyasasında yeniden satış dalgası yarattı. Böylece kasım ayında 80 bin dolara kadar gerileyerek yıl başındaki seviyesinin altına geriledi. Böylece bitcoin bu yılki kazançlarını hepsini silmiş oldu.

Kasım ayında yaşanan düşüşün ardından 90 bin dolar bandına tutunmaya çalışan Bitcoin yılın son dönemlerini 80-95 bin bandı arasında geçirdi.

Bitcoin yılı yüzde 13 düşüşle tamamladı ve 31 Aralık’ta 88 bin 495 dolardan kapandı.

2026'da neler bekleniyor?

ABD merkezli yatırım bankası Citigroup, aralık ayının sonunda yayımladığı son analizde Bitcoin'e ilişkin 12 aylık fiyat görünümünü paylaştı.

Banka, "ana senaryo" kapsamında Bitcoin'in önümüzdeki bir yıl içinde 143 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Öte yandan Citi, olumsuz senaryoda küresel ölçekte bir resesyon riskine işaret etti. Böyle bir durumda Bitcoin fiyatının 78 bin 500 dolara kadar gerileyebileceği tahmin edildi.

İyimser senaryoda ise artan yatırımcı ilgisi ve risk iştahındaki güçlenmeyle birlikte Bitcoin'in 189 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceği değerlendirildi.

JPMorgan analistleri, Bitcoin fiyatının altınla benzer şekilde hareket edeceğini varsayan modeline dayanarak Bitcoin fiyatının yaklaşık 170 bin dolar olabileceğini söyledi.

Önde gele kripto yatırım fonu Dragonfly'ın ortağı Haseeb Qureshi ise 2026 yılında Bitcoin'in 150 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.