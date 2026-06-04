Bitcoin fiyatı kurumsal satış dalgasıyla geriledi

Bitcoin fiyatı çarşamba gecesi son ayların en düşük seviyesine gerileyerek 62 bin dolar sınırının altına indi. Kripto para birimi son 24 saatte yüzde 8 değer kaybederek gün içi kayıplarını 5 bin 300 doların üzerine taşıdı. Satış dalgası kurumsal fon çıkışları, kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi ve jeopolitik risklerin birleşmesiyle hız kazandı. Bitcoin fiyatı Doğu Standart Saati ile 22.00 sularında 61 bin 463 dolardan alıcı buldu. Gün içindeki en yüksek seviye olan 67 bin 416 dolardan sapan varlık, 60 bin dolarlık psikolojik tabana yaklaştı.

Mevcut düşüş trendi Bitcoin fiyatı seviyesinin Ekim 2025 tarihindeki 126 bin 277 dolarlık zirvesinin yüzde 51 altına indiğini gösteriyor. Yatırımcıların kararlılığını kıran ana gelişme Strategy şirketinin pazartesi günü yaptığı SEC bildirimi oldu. Şirket 26 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında coin başına ortalama 77 bin 135 dolardan 32 adet kripto varlık sattı. Gerçekleşen işlem şirkete yaklaşık 2,5 milyon dolar nakit sağladı.

Şirket portföyünde 818 binden fazla varlık bulunduruyor. Yapılan satış miktarı bu portföye oranla oldukça düşük bir seviyede kalıyor. Satış hamlesi Michael Saylor tarafından savunulan asla satmama doktrininin bozulması nedeniyle piyasada sert yankı buldu. Şirket satışı yıllık yüzde 11,5 değişken temettü ödeyen STRC imtiyazlı hisselerinin yükümlülüklerini karşılamak için gerçekleştirdiğini duyurdu. Duyurunun ardından Bitcoin fiyatı hızla 72 bin doların altına indi. Şirket hisseleri aynı gün yüzde 6 değer kaybederken STRC hisseleri bugün 94 dolar civarında dengelendi.

Kripto fonlarından çıkışlar Bitcoin fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor

ABD spot kripto ETF fonları üst üste 11 gün boyunca net çıkış kaydederek ürünlerin işleme başlamasından bu yana en uzun seriyi gerçekleştirdi. Bahsi geçen dönemde yatırımcılar fonlardan toplam 3,45 milyar dolar çekti. Sadece 29 Mayıs ile biten hafta 1,42 milyar dolarlık net fon çıkışına sahne oldu. Kaydedilen bu miktar tarihsel olarak en büyük üçüncü haftalık geri çekilme olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayının tamamında ise spot fonlardan çıkan toplam para 2,30 milyar dolara ulaşarak 2026 yılının en kötü tekil ayı oldu.

Yatırımcılar mayıs ayı boyunca Bitcoin fiyatı sadece yüzde 3,69 gerilemişken fonlardan hızla uzaklaştı. Kurumsal aktörler fiyat hareketlerinden daha hızlı bir şekilde risk azalttıklarını ortaya koyuyor. Makroekonomik faktörler de Bitcoin fiyatı üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. ABD ile İran arasında Orta Doğu merkezli tırmanan askeri gerilimler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Yaşanan jeopolitik riskler yüksek oynaklığa sahip varlıklarda satış baskısını artırıyor.

Yapay zeka sektörü spekülatif sermayeyi kendine çekiyor

Yapay zeka sektöründe yaşanan büyüme ve yatırım patlaması dijital varlıkların üzerinde yer çekimi etkisi yaratıyor. Geçmiş dönemlerde Bitcoin fiyatı tarafına yönelebilecek spekülatif sermaye artık yapay zeka bağlantılı hisse senetlerini takip ediyor. Yaklaşan OpenAI ve SpaceX ilk halka arzları spekülatif sermayenin yönünü tamamen değiştirdi.