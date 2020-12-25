Bitcoin, 24.670 dolar ile yeni rekoruna ulaştı

Kriptopara piyasasının en büyük hacimli varlığı Bitcoin, Aralık ayında yüzde 24,71 değer kazanarak 24 bin 670 dolar değerine ulaştı.

Ocak ayında 7 bin 196 dolar değerinde olan Bitcoin, COVID-19 pandemi sürecinde yatırımcıların gözdelerinden birisi oldu. Aralık ayında yeni rekor fiyatına ulaşan Bitcoin’in 660 milyar doları geçen genel kripto para piyasa hacmi içerisinde 454 milyar doların pay sahibi.