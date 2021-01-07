Bitcoin, 40 bin doları aşarak zirveyi yeniledi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli parası Bitcoin, 40 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Bitcoin'in Paypal'ın kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamasının ardından başlayan yükselişi, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle sürüyor.

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin gün içerisinde yaklaşık yüzde 15 yükseliş kaydederek, 40 bin 180 dolar ile rekor tazeledi.

Pazarın yüzde 68'ine hakim olan Bitcoin saat 21:42 itibariyle 38 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan JP Morgan tarafından hazırlanan bir raporda "dijital altın" olarak nitelenen Bitcoin'in 146 bin dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğu belirtilmişti.

Kripto para finansal hizmetler şirketi Babel Finance yatırım direktörü Simons Chen de ocak ayında görülen boğa piyasasının, alternatif yatırımlar yapmaya istekli olan ve portföylerine kripto para eklemeyi düşünen varlık yöneticilerinin dikkatini çekeceğini söylemişti. Chen, “Son boğa piyasasından para kazanma fırsatını kaçırmak istemeyen perakende yatırımcıları da yarışa katıldı” ifadelerini kullanmıştı.