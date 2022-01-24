Bitcoin, 6 ayın en düşük seviyesinde

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde düşüş göstererek 2 bin 160 dolara kadar indi.

Kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Fed'in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatında bölgede artan gerilime karşı NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve gemileri gönderileceğini açıkladı.

Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların artmasıyla piyasalardaki oynaklıkla birlikte satışlar da yoğunlaştı.

Öte yandan merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri, yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam etti.

Fed'in çarşamba günü sona erecek yılın ilk toplantısından çıkacak faiz kararı ve bankanın karar metninde vereceği mesajların piyasaların odağında oldu.