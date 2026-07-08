Bitcoin 63 bin dolar çevresinde yön arıyor

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Bitcoin, haftaya dalgalı başlamasının ardından 63 bin dolar çevresinde konsolide oldu. Kısa vadeli grafiklerde fiyatın 64 bin-65 bin dolar direnç bölgesini aşmakta zorlandığı, aşağıda ise 61 bin-60 bin 500 dolar aralığının ana destek alanı olarak izlendiği belirtildi.

Bitcoin üçüncü çeyreğe sınırlı toparlanmayla başladı

Bitcoin, üçüncü çeyreğe kararsız bir fiyat görünümüyle girdi. Günlük grafiklerde 63 bin dolar çevresindeki hareket, haftanın başında görülen zayıflamanın ardından piyasada yön arayışının sürdüğünü gösterdi.

Kısa vadeli alıcılar toparlanma denemesi yapsa da likiditenin belirli fiyat bölgelerinde yoğunlaşması, yeni yönün bu seviyeler üzerinden şekillenebileceğine işaret ediyor. Analistler, 61 bin dolar desteğinin korunmasının haftalık teknik yapı açısından belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Direnç bölgesi 64 bin-65 bin dolar aralığında oluştu

Bitcoin için ilk önemli direnç bölgesi 64 bin-65 bin dolar aralığında izleniyor. Fiyatın bu bölge üzerinde kalıcı kapanışlar yapması halinde alım ilgisinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

Bu aralığın aşılamaması durumunda ise yatay hareketin sürmesi veya yeniden geri çekilme görülmesi beklenebilir. Kısa vadeli görünümde direnç seviyeleri, üçüncü çeyrek performansı açısından ana eşik konumunda bulunuyor.

Destek seviyeleri 61 bin dolar altında yoğunlaştı

Bitcoin tarafında ilk destek bölgesi 61 bin-60 bin 500 dolar aralığında yer alıyor. Bu alanın altında 59 bin dolar ve 57 bin 500 dolar seviyeleri ikincil destek kümeleri olarak izleniyor.

Analistlere göre bu seviyelerin korunması, haftalık grafikteki toparlanma ihtimalinin devamı açısından önem taşıyor. Destek bölgesinin aşağı kırılması halinde daha derin bir düzeltme süreci gündeme gelebilir.

Teknik göstergeler temkinli iyimserlik üretti

Günlük grafiklerde MACD göstergesi, negatif momentumun daraldığını gösteriyor. RSI göstergesinin nötr bölgede kalması ise alıcı ve satıcılar arasında dengenin henüz net biçimde bozulmadığına işaret ediyor.

Haftalık grafikte geniş destek bölgesi içinde pozitif uyumsuzluk oluşması, uzun vadeli yapıda toparlanma olasılığını destekleyen bir teknik sinyal olarak izleniyor. Buna karşın fiyatın 64 bin-65 bin dolar direnç bandını aşamaması, kısa vadeli görünümde temkinli fiyatlamanın sürdüğünü gösteriyor.

Hacim ve likidite dağılımı izlenecek

Bitcoin piyasasında sonraki aşamada işlem hacmi, likidite dağılımı ve direnç bölgesindeki fiyat davranışı izlenecek. Alımların belirli destek alanlarında kademeli şekilde yoğunlaşması, piyasada sınırlı birikim eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Bitcoin için genel teknik görünüm, 61 bin dolar desteği korunduğu sürece ölçülü toparlanma ihtimalinin devam ettiğine işaret ediyor. Ancak 64 bin-65 bin dolar direnç bölgesi aşılmadan daha güçlü bir üçüncü çeyrek yükselişinin teyit edildiğini söylemek için erken görünüyor.