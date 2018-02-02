Bitcoin, 8 bin doların altına düştü

02 Şubat 2018

Sanal paraların en ünlüsü olan Bitcoin son bir haftada yüzde 30'dan fazla değer kaybederek, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yakın seyrediyor.

Bitcoin, bugün yüzde 12'lik bir düşüşle 24 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 7.982 dolara indi.

Coinmarketcap.com verilerine göre diğer büyük kripto paralar da son 24 saatteki işlemlerde değerlerinin yüzde 20'sini kaybettiler.

Dijital paralara karşı giderek büyüyen bir denetim baskısı yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin Aralık ayında 20.000 dolara yaklaşan zirvesinden sonra yarıdan fazla düşüş yaşadı.

Bitcoin geçen yıl yüzde 1.000 değer kazanmıştı.

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Kaynak: Reuters