ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Bitcoin, 8 bin doların altına düştü

Hızla değer kaybeden Bitcoin bugün 8 bin doların altına geriledi.

Bitcoin, 8 bin doların altına düştü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Sanal paraların en ünlüsü olan Bitcoin son bir haftada yüzde 30'dan fazla değer kaybederek, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yakın seyrediyor.

Bitcoin, bugün yüzde 12'lik bir düşüşle 24 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 7.982 dolara indi. 

Coinmarketcap.com verilerine göre diğer büyük kripto paralar da son 24 saatteki işlemlerde değerlerinin yüzde 20'sini kaybettiler.

Dijital paralara karşı giderek büyüyen bir denetim baskısı yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin Aralık ayında 20.000 dolara yaklaşan zirvesinden sonra yarıdan fazla düşüş yaşadı.
Bitcoin geçen yıl yüzde 1.000 değer kazanmıştı.

Hint bakanın açıklaması, Bitcoin'i tepetaklak ettiHint bakanın açıklaması, Bitcoin'i tepetaklak etti

 

Kaynak: Reuters

Bitcoin

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.