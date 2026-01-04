Bitcoin 91 bin doların üzerine çıktı

Venezuela'da hız kazanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin ardından küresel piyasalarda risk iştahının artması, kripto paralardaki yükselişi destekledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 91 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Hafta sonu Asya işlemlerinde toparlanma sinyalleri veren Bitcoin, son bir haftada yaklaşık yüzde 4 değer kazanmış oldu.

Altcoinlerde de güçlü performans

Kripto piyasasındaki bu hareketlilik, yalnızca Bitcoin'le sınırlı kalmadı.

Ethereum, gün içinde yaklaşık yüzde 1 artışla 3.150 dolar seviyesine yaklaşırken, haftalık bazda getirisi yüzde 7'ye ulaştı.

Solana günlük yüzde 1,6'lık yükselişle son bir haftada yüzde 8'in üzerinde prim yaptı. XRP ise 2 dolar eşiğini aşarak günlük yüzde 0,6, haftalık bazda ise yüzde 10'a yakın artış kaydetti. Cardano'da da sınırlı bir yükseliş görülürken, haftalık kazanç yüzde 8 olarak hesaplandı.

Yılın başından beri 80 milyar dolar arttı

Yılın ilk günlerinden bu yana kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolar artarak 3,14 trilyon dolara yükseldi.

Analistler, jeopolitik belirsizliklerin kısa vadede dalgalanmayı artırabileceğini, ancak altcoinlerdeki güçlü performansın piyasalara olan güvenin kademeli olarak yeniden güçlendiğine işaret ettiğini belirtiyor.