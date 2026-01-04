Bitcoin 91 bin doların üzerine çıktı
Venezuela'da artan siyasi ve jeopolitik hareketlilik, küresel piyasalarda risk iştahını canlandırırken kripto paralarda yukarı yönlü bir tabloyu beraberinde getirdi. Bitcoin, hafta sonu Asya işlemlerinde güçlenerek 91 bin doların üzerine çıktı ve son bir haftada yaklaşık yüzde 4 prim yaptı. Yükseliş Bitcoin il sınırlı kalmadı, altcoinlere de yayıldı. Ethereum 3.150 dolara yaklaşırken, Solana ve XRP'de haftalık kazançlar dikkat çekti.
Venezuela'da hız kazanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin ardından küresel piyasalarda risk iştahının artması, kripto paralardaki yükselişi destekledi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 91 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Hafta sonu Asya işlemlerinde toparlanma sinyalleri veren Bitcoin, son bir haftada yaklaşık yüzde 4 değer kazanmış oldu.
Altcoinlerde de güçlü performans
Kripto piyasasındaki bu hareketlilik, yalnızca Bitcoin'le sınırlı kalmadı.
Ethereum, gün içinde yaklaşık yüzde 1 artışla 3.150 dolar seviyesine yaklaşırken, haftalık bazda getirisi yüzde 7'ye ulaştı.
Solana günlük yüzde 1,6'lık yükselişle son bir haftada yüzde 8'in üzerinde prim yaptı. XRP ise 2 dolar eşiğini aşarak günlük yüzde 0,6, haftalık bazda ise yüzde 10'a yakın artış kaydetti. Cardano'da da sınırlı bir yükseliş görülürken, haftalık kazanç yüzde 8 olarak hesaplandı.
Yılın başından beri 80 milyar dolar arttı
Yılın ilk günlerinden bu yana kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolar artarak 3,14 trilyon dolara yükseldi.
Analistler, jeopolitik belirsizliklerin kısa vadede dalgalanmayı artırabileceğini, ancak altcoinlerdeki güçlü performansın piyasalara olan güvenin kademeli olarak yeniden güçlendiğine işaret ettiğini belirtiyor.