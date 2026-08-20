Bitcoin aylar sonra atağa kalktı: Bir dakikada 700 milyon dolarlık alım

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Bitcoin, aylardır devam eden zayıf seyrin ardından sert bir yükselişle 69 bin doların üzerine çıktı. yüzde 6'lık günlük yükselişle haziran başından bu yana görülmeyen seviyelere ulaşan Bitcoin, yeniden 70 bin dolar sınırına yaklaştı.

Hareketin fitilini ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil alım kararı ateşledi. Bakanlığın eski uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik alımlarını iki katına çıkaracağını açıklaması, piyasalarda likiditeyi destekleyici bir adım olarak yorumlandı.

21Shares Kıdemli Stratejisti Matt Mena, yatırımcıların kararı bir tür "sessiz parasal genişleme" olarak değerlendirdiğini belirtti. Mena'ya göre dolar üzerinde baskı yaratabilecek böyle bir ortam, arzı sınırlı olan Bitcoin gibi varlıklara ilgiyi artırıyor.

Bir dakikada 700 milyon dolarlık alım

Bitcoin'deki hızlı yükseliş, fiyatın düşeceğine yatırım yapanları ters köşede bıraktı. 21Shares verilerine göre, yükseliş nedeniyle 1,5 milyar dolarlık düşüş yönlü pozisyon kapatıldı. Yatırımcıların zararlarını sınırlamak için Bitcoin almak zorunda kalması yükselişi daha da hızlandırırken, bir dakika içinde 700 milyon dolarlık alım gerçekleşti.

Mena, birbirini tetikleyen bu zorunlu alımların Bitcoin tarihindeki en büyük kısa pozisyon sıkışmalarından biri olabileceğini söyledi.

115 bin dolardan 58 bin dolara kadar gerilemişti

Ancak son yükselişe rağmen Bitcoin, geçen yıl ulaştığı seviyelerin oldukça altında bulunuyor. Ekim ayında 115 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, ardından başlayan sert satışlarla yüzde 40 değer kaybetti.

Kripto para piyasasında yaşanan sert satışlarda 19 milyar doların üzerinde yatırımcı pozisyonu zorunlu olarak kapatılırken satış baskısıyla Bitcoin'in fiyatı bu yaz 58 bin dolara kadar düştü. Şimdi ise piyasada bu seviyenin dip olup olmadığı tartışılıyor.

"58 bin dolarda dip yapmış olabilir"

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, Bitcoin'in ayı piyasasının en sert bölümünü geride bırakmış olabileceği görüşünde. Pandl, 58 bin dolar seviyesinin dip olabileceğini belirterek mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından daha cazip hale geldiğini savundu.

Yatırımcıların son iki ayda faiz artırımlarına ara verileceği beklentisini daha güçlü fiyatlamaya başlaması ve ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine ağustosun ilk iki haftasında 1 milyar dolarlık para girişi de talebi de Bitcoin'i destekledi.

SEC adımı da kriptoyu destekledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) kripto varlıklara yönelik yeni düzenleme çerçevesi önermesi de piyasadaki havayı güçlendirdi. Düzenleme, belirli şartları karşılayan kripto şirketlerine bazı federal menkul kıymet kurallarında muafiyet sağlayarak token ihracı ve sermaye toplama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yükseliş Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum ve Zcash de son 24 saatte yüzde 9 değer kazandı.