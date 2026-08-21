Bitcoin bir haftada 10 bin dolardan fazla yükseldi, 2,5 yıldır böylesi görülmedi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bitcoin, geçen cuma 63 bin dolar çevresinde seyrederken başlayan toparlanmayı yeni haftada hızlandırdı. Fiyat cuma sabahı 73 bin 823 dolara kadar çıkarak yalnızca altı günde 10 bin doların üzerinde değer kazandı ve 74 bin dolar eşiğine yaklaştı.

Bir haftada yön tamamen değişti

Bitcoin yalnızca altı gün önce 63 bin dolar çevresinde işlem görüyor ve haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde kayıp taşıyordu. Bu hafta gelen alımlarla birlikte görünüm tersine döndü ve dünyanın en büyük kripto varlığı iki ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Cuma sabahı fiyat 73 bin 823 dolara kadar çıkarken haftalık yükseliş yaklaşık yüzde 17'ye ulaştı. Mevcut kazancın hafta sonuna kadar korunması halinde Bitcoin, yaklaşık iki buçuk yılın en güçlü haftalık yükselişini gerçekleştirmiş olacak.

Hareketin büyüklüğü dolar bazında da dikkat çekiyor. Geçen haftaki yaklaşık 63 bin dolarlık seviyelerle karşılaştırıldığında Bitcoin'in bir haftadan kısa süredeki değer artışı 10 bin doların üzerine çıkmış durumda.

Bir gün önce 69 bin dolar çevresine ulaşan ilk sert yükselişin ardından alımların devam etmesi de hareketin yalnızca kısa pozisyonların kapanmasına bağlı tek günlük bir sıçrama olmadığını gösterdi. Piyasanın odağı şimdi 74 bin dolar bölgesinin aşılıp aşılamayacağına çevrildi.

ABD'nin tahvil hamlesi Bitcoin'e yaradı

Yükselişin ilk güçlü tetikleyicilerinden biri ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillere yönelik geri alımlarını artırma kararı oldu. Hazine, 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde işlem başına geri alım büyüklüğünü mevcut 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

Yeni uygulamanın 9 Eylül'de başlaması planlanıyor. İlk açıklamanın ardından uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve doların değer kaybetmesi, Bitcoin dahil alternatif varlıklara yönelik talebi artırdı.

Ancak hareketin ikinci gününde dikkat çekici bir ayrışma ortaya çıktı. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5,25, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,70 çevresine yükselirken Bitcoin kazançlarını korumakla kalmadı, yükselişini 74 bin dolara doğru taşıdı.

Bu durum yatırımcıların yalnızca düşen faizleri fiyatlamadığını gösteriyor. ABD'nin 40 trilyon doları aşan kamu borcu, büyüyen bütçe açıkları ve uzun vadeli tahvil piyasasındaki baskı, dolar varlıklarından farklı yatırım araçlarına yönelme eğilimini de güçlendiriyor.

Dolar endeksinin üç ayın en düşük bölgelerine yaklaşması da Bitcoin'e ek destek sağladı. Doların zayıfladığı dönemler, küresel likidite ve alternatif varlıklara yönelim kanalı üzerinden kripto piyasası açısından genellikle daha destekleyici bir ortam oluşturuyor.

Washington'dan gelen mesaj da fiyatı destekledi

Bitcoin'deki yükseliş yalnızca tahvil ve dolar cephesindeki gelişmelerden kaynaklanmadı. ABD'de kripto piyasasına yönelik düzenleyici belirsizliğin azalabileceğine ilişkin beklentiler de son günlerde güçlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye kripto varlıklara yönelik piyasa yapısını düzenlemeyi amaçlayan Clarity Act'in kabul edilmesi çağrısında bulundu. Düzenlemenin ilerlemesi, özellikle kurumsal yatırımcılar açısından yıllardır piyasadaki temel sorunlardan biri olan yetki ve düzenleme belirsizliğini azaltabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da bu yıl yayımladığı yeni çerçevede Bitcoin'i dijital emtia kategorisinde değerlendirmişti. Kurum aynı zamanda kripto şirketlerinin sermaye toplamasını ve belirli dijital varlık işlemlerini daha açık kurallara bağlamayı amaçlayan düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun yeni oluşturulan İnovasyon Danışma Komitesi de 20 Ağustos'ta Washington'daki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin çalışma alanları arasında kripto varlıklar, blokzincir teknolojileri ve yeni finansal piyasa yapıları bulunuyor.

Böylece Bitcoin'in son rallisinde iki ayrı destek aynı anda devreye girmiş durumda. Bir tarafta dolar ve tahvil piyasasındaki değişim, diğer tarafta ise ABD'nin kripto sektörüne yönelik düzenleyici yaklaşımının daha net hale gelebileceği beklentisi bulunuyor.

74 bin doların üzerinde asıl sınav başlayacak

Bitcoin'deki yüzde 17'lik haftalık yükseliş güçlü bir momentum ortaya koysa da hareketin çok kısa sürede gerçekleşmesi yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Sert yükseliş sırasında düşüş yönlü pozisyonların toplu biçimde kapanması fiyat hareketini hızlandırdığı için bu etkinin zayıflaması durumunda yükseliş temposu da düşebilir.

Kısa vadede 74 bin dolar psikolojik açıdan ilk izlenecek bölge olacak. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, son iki ayda geçilemeyen fiyat bölgesinin geride bırakılması açısından önemli olacak.

Buna karşılık doların yeniden güçlenmesi, uzun vadeli ABD faizlerinin yükselişini sürdürmesi veya Washington'daki kripto düzenlemelerinde yeni bir gecikme yaşanması kâr satışlarını tetikleyebilir. Bir haftada yüzde 17'ye ulaşan yükselişin ardından yatırımcıların kazançlarının bir bölümünü realize etmek istemesi de oynaklığı artırabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Bitcoin açısından geçen haftayla bugün arasındaki fark ise oldukça belirgin. Altı gün önce 63 bin dolar çevresinde satış baskısından kurtulamayan kripto para, bugün 74 bin dolar sınırını test etmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki hareketin yönünü artık toparlanmanın başlayıp başlamadığı değil, bu kadar hızlı yükselişin ne kadarının korunabileceği belirleyecek.