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Bitcoin, bir haftada yüzde 30 küçüldü

Bitcoin bugün yüzde 9, son bir haftada ise yüzde 30 düşüş yaşayarak, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yaklaşıyor.

Bitcoin, bir haftada yüzde 30 küçüldü
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Sanal paraların en ünlüsü olan Bitcoin bugün yüzde 9, son bir haftada ise yüzde 30 düşüş yaşayarak, 2013 yılından bu yana gördüğü en kötü haftalık performansına yakın seyrediyor.

Lüksemburg merkezli borsada TSİ 12.15 itibariyle 8,155 dolara kadar düşen Bitcoin, piyasa genelinde de kayıplar yaşıyor.

Coinmarketcap.com. verilerine göre diğer büyük kripto paralar da son 24 saatteki işlemlerde değerlerinin yüzde 20'sini kaybettiler.

Dijital paralara karşı giderek büyüyen bir denetim baskısı yatırımcıları bu hafta satışa yöneltti. Bitcoin Aralık ayında 20.000 dolara yaklaşan zirvesinden sonra yarıdan fazla düşüş yaşadı.
Bitcoin geçen yıl yüzde 1.000 değer kazanmıştı.

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Kaynak: Reuters

Bitcoin

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