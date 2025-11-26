Bitcoin düşüyor, ETF'lerden para çıkıyor: 4 hafta üst üste gerileme!

ABD'de işlem gören spot bitcoin ETF'lerinden çıkışlar dördüncü haftasına girerken, bu eğilimin arkasında kar satışları ve küresel makro politikalardaki belirsizliklerin etkili olduğu belirtiliyor. Kripto para piyasası son aylarda sert bir düşüş trendi içinde. Piyasanın toplam büyüklüğü geçen ay 4,2 trilyon dolarken bu hafta 2,8 trilyon dolara kadar geriledi.

En büyük kripto varlık olan bitcoin de aynı dönemde 120 bin dolar seviyesinden 80 bin dolara düştü. Bu değer kaybıyla birlikte spot bitcoin ETF'lerinden de yoğun çıkış yaşandı. ABD'de geleneksel borsalarda işlem gören ve hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların talep ettiği bu fonlardan geçen hafta 1,22 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Böylece dört haftalık toplam çıkış 4,34 milyar dolara ulaştı.

"Temelinde iki neden var"

Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, spot bitcoin ETF'lerindeki çıkışlarla bitcoin fiyatı arasında kısa vadeli pozitif bir ilişki bulunduğunu söyledi. Tufaner, ETF'lerdeki kurumsal çıkışların likiditeyi azaltarak spot fiyatı aşağı çektiğini, fiyat düşüşlerinin ise ETF çıkışlarını hızlandırdığını belirtti.

Tufaner durumu şöyle değerlendirdi:

"Kasımda ETF'lerdeki büyük çıkışların temelde iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle, ekimde yaşanan mini rallinin ardından kısa vadeli karlar realize edildi. Kaldıraçlı işlemlerin temizlenmesi ve likidasyonun alınması ETF'lerdeki kurumsal çıkışları tetikledi. Ayrıca, küresel makro politikalardaki belirsizlik risk iştahında azalmaya yol açtı. Bu durum ise riskli varlıklardan nakite geçişi hızlandırdı."

ETF'lere yeniden girişleri etkileyebilecek unsurlara da değinen Tufaner, şunları kaydetti:

"ABD tarafından gelecek olan başta faiz kararı, enflasyon ve istihdam verileri kripto para piyasası için de belirleyici olacaktır. Genişleyici para politikasının devamı ve güvercin söylemlerin ön plana çıkması riskli varlıklara olan talebi destekleyecektir. Kısa vadede kurumsalların net girişleri, Fed tarafından gelecek açıklamalar ve kaldıraç pozisyonlarındaki değişimler piyasanın yönünü tayin edecektir. Orta vadede ise SEC'in kripto para regülasyonları, ETF'lerin kurumsallar tarafından tercih edilmesi belirleyici olacaktır."