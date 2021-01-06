Bitcoin fiyatı 35 bin doları da aşarak yeni rekor kırdı

Dün JP Morgan tarafından hazırlanan raporda "dijital altın" olarak nitelenen ve 146 bin dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğu belirtilen Bitcoin bugün 35 bin doların üzerine yükselerek yeni rekor kırdı.



Dünyanın en yüksek pazar payına sahip kripto parası olan Bitcoin, 35,751 dolarla rekor seviyeyi görürken vadeli piyasada fiyat 36 bin doları da geride bıraktı.



Bitcoin son 24 saatte %13,4, 2021 yılında ise %17,91 kazandırdı.