Bitcoin fiyatı 5 ayın zirvesinde

23 Nisan 2019

Yıla 3800 dolar civarında başlayan Bitcoin fiyatı Nisan ayı başından bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Foreks verisine göre bugün 5646 dolara kadar tırmanan kriptopara Kasım 2018'den beri en yüksek seviyesini gördü. Böylece yıl başından bu yana yaklaşık 1800 dolarlık bir değerlenme kaydedildi.

Peki yukarı yönlü hareketin devamı bekleniyor mu? Buypaycoin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özçakmak'a göre cevap "evet".

"Geçtiğimiz iki hafta boyunca Bitcoin ve altcoinlerde büyük bir artış görüldü. Bu artış aynı zamanda kripto para kabullenmesinin yeniden yükselişe geçtiğinin işareti diyebiliriz" görüşünü dile getiren Özçakmak, Bitcoin'lerin uzun süredir pasif cüzdanlarda tutulduğunu, son bir kaç haftada cüzdan aktivitelerinde yaşanan artışın yükselişi beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Kısa vadede Bitcoin 4000 doların üzerinde kaldığı sürece önceki fiyat seviyelerine çıkma yolunda olacağını öngörüyorum" diyen Özçakmak, Nisan'ın, Bitcoin'in "bugünkü kadar ucuz olduğu son ay" olabileceğini dile getirdi.

Ancak Bitcoin'in daha önce pek çok kez hızlı yükselişler yaşadıktan sonra aynı sertlikte yönünü aşağı çevirdiği unutulmamalı. Aralık 2017'de Bitcoin önce hızla 19500 doların üzerine tırmanmış, ardından 2 aydan kısa bir sürede 6000 dolara gerilemişti.

Kasım 2018 ortasından bu yana Bitcoin fiyatının seyri

Bu arada Türkiye'deki kriptopara borsalarının durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Özgür Özçakmak, işlem hacimleri düşüş göstermiş olsa da Türk Lirası ile alım-satım yapılabilen platform sayısında artış olduğunu belirtti ve en yaygın kabul gören kriptopara veritabanı CoinMarketCap'a göre en büyük 200 borsa arasına bu yıl Türkiye'den 6 firmanın girdiği bilgisini verdi.