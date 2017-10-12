Bitcoin fiyatı ilk kez 5 bin doları aştı
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı Rusya'nın yeni sınırlamalar getireceği haberlerine rağmen ilk kez 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Çin'in eylül sonunda Bitcoin borsalarını kapatma kararı almasını etkisiyle 1 Eylül'de 4 bin 950 dolar seviyesinden keskin bir düşüşe geçen ve 14 Eylül'de 3 bin 226 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin fiyatı, Coindesk.com'a göre bugün yüzde 5,16 artışla 5 bin 80 dolar seviyesini gördü.
Analistler Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'de artan Bitcoin işleminin Çin'in getirdiği yasaklamaların etkisini telafi ettiğini ifade ediyorlar.
Bitcoin'deki bu artışa Rusya'nın kripto paralara yeni sınırlamalar getireceği yönündeki haber akışı da etki dur diyemedi.