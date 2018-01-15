Bitcoin fiyatında konsolidasyon dönemi
Güney Kore tartışmalarıyla gerileyen Bitcoin fiyatında konsolidasyon süreci yaşanıyor.
Güney Kore'de kripto para borsalarına yönelik yaptırımların tartışıldığı bir ortamda Bitcoin fiyatında yaşanan gerileme, yerini bir konsolidasyon sürecine bırakmış durumda.
Cuma günü 12.836 dolar seviyesine gerileyen Bitcoin fiyatı, hafta sonu 14.536 dolara yükseldi. Bitcoin, şu sıralarda ise 13.628 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin fiyatında yeniden hızlı bir yukarı hareketin mümkün olmadığını belirten analistler, bir konsolidasyon dönemi yaşandığını ifade ediyorlar.
Öte yandan CBOE'de vadeli Bitcoin fiyatı 190 dolar kayıpla 13.610 dolar, CME'de ise vadeli Bitcoin 13.590 dolar seviyesinden işlem görüyor.