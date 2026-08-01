Bitcoin fonlarında iki aylık çıkış bitti, ama satış baskısı bitmedi

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ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), iki ay süren para çıkışının ardından temmuzda yeniden pozitif bölgeye geçti. Ancak aylık tablonun yeşile dönmesi, yatırımcı talebinde kalıcı bir toparlanma yaşandığını göstermeye yetmedi.

Fonlar temmuz boyunca toplam 172,4 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Ayın son işlem gününde yaşanan 265,4 milyon dolarlık çıkış ise pozitif aylık sonucun önemli bölümünü sildi.

Temmuz yeniden pozitife döndü

Spot Bitcoin ETF’leri mayıs ve haziranda toplam 7 milyar dolara yaklaşan para çıkışı yaşamıştı. Hazirandaki 4,5 milyar dolarlık çıkış, 2026’nın en zayıf aylık performansı olarak kayıtlara geçti.

Temmuzdaki 172,4 milyon dolarlık giriş, iki aylık negatif seriyi sona erdirdi. Buna karşın girişin büyüklüğü, fonların yönettiği toplam varlıklarla karşılaştırıldığında sınırlı kaldı.

Bitcoin ETF’lerinin temmuz sonundaki toplam net varlığı 76,29 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Aylık net giriş, bu tutarın yaklaşık yüzde 0,23’üne karşılık geliyor.

Bu oran, para çıkışının durduğunu ancak güçlü ve geniş tabanlı bir kurumsal talep dalgasının henüz oluşmadığını gösteriyor.

Ay sonunda 265 milyon dolarlık fren

Temmuzun son işlem gününde fonlardan 265,4 milyon dolar çekildi. Bu rakam, 13 Temmuz’dan bu yana görülen en büyük günlük çıkış oldu.

Haftalık akış da ayın son bölümünde negatife döndü. Bitcoin ETF’leri, art arda üç haftalık para girişinin ardından 31 Temmuz’da sona eren haftada 61,53 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Aylık ve haftalık verilerin farklı yönlere işaret etmesi, yatırımcının ağustos öncesinde risk azaltmaya yöneldiğini ortaya koydu.

Temmuzun genelinde para girişi yaşanmasına rağmen son günlerdeki satış, pozitif tablonun kırılgan kaldığını gösterdi. Fon akışının yeniden negatife dönmesi hâlinde iki aylık toparlanma girişimi kısa sürede etkisini kaybedebilir.

Yılın bilançosu 5,29 milyar dolar ekside

Temmuzdaki sınırlı giriş, Bitcoin ETF’lerinin 2026 yılı başından bu yana oluşan açığını kapatamadı. Fonlar yılın ilk yedi ayında toplam 5,29 milyar dolarlık net çıkış kaydetti.

Mart, nisan ve temmuz, para girişi görülen üç ay oldu. Bu aylardaki toplam giriş 3,46 milyar dolara ulaştı.

Ocak, şubat, mayıs ve hazirandaki toplam çıkış ise yaklaşık 8,75 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece pozitif ayların katkısı, negatif aylarda kaybedilen paranın yarısından azında kaldı.

Spot Bitcoin ETF’leri piyasaya çıktıkları tarihten bu yana toplam 51,32 milyar dolarlık net giriş çekti. Uzun vadeli toplam hâlâ güçlü görünse de 2026’daki para çıkışı, kurumsal yatırımcının fiyat dalgalanmalarına karşı daha hassas davranmaya başladığını gösteriyor.

Ether fonları Bitcoin’i geçti

Bitcoin ETF’leri ayın sonunda satış baskısıyla karşılaşırken, Ether ETF’leri daha istikrarlı bir görünüm sergiledi.

Spot Ether ETF’leri temmuzda art arda dört hafta para girişi kaydetti. Aylık toplam net giriş 365,2 milyon dolara ulaştı ve Bitcoin fonlarına giren tutarın iki katını aştı.

Temmuz, Ether ETF’lerinin 2026’daki ikinci pozitif ayı oldu. Fonlar nisanda da 356 milyon dolarlık giriş görmüştü.

Buna rağmen Ether ETF’lerinin yıl başından bu yana toplam akışı yaklaşık 1,1 milyar dolar ekside kaldı. Temmuzdaki toparlanma, yıllık kaybı azaltırken henüz tamamen silemedi.

XRP ETF’leri de temmuzda 27,3 milyon dolarlık giriş kaydetti. Böylece fonlar 2026’nın beşinci pozitif ayını tamamladı.

XRP ETF’lerinin yıl başından bu yana toplam net girişi yaklaşık 343 milyon dolara ulaştı. Bu performans, XRP fonlarını yılın en istikrarlı para çeken kripto ETF kategorilerinden biri hâline getirdi.

Ağustosun ilk sınavı para akışı

Bitcoin piyasası açısından ağustosun ilk önemli göstergesi, ETF’lerdeki para girişinin sürüp sürmeyeceği olacak.

Temmuzun pozitif kapanması, iki aylık satış serisinin sona erdiğini gösteriyor. Ancak son işlem günündeki 265,4 milyon dolarlık çıkış, yatırımcı güveninin henüz kalıcı biçimde güçlenmediğine işaret ediyor.

Yeni ayın ilk haftasında fonların yeniden net giriş kaydetmesi, temmuzdaki dönüşün devam ettiğini gösterebilir. Satışların sürmesi hâlinde ise temmuz artısı geçici bir soluklanma olarak kalabilir.

Bitcoin, Ether ve XRP fonları arasındaki ayrışma da yakından izlenecek. Kurumsal paranın Bitcoin dışındaki kripto varlıklara yönelmeye devam etmesi, kripto ETF piyasasındaki rekabetin ağustosta daha belirgin hâle gelmesine yol açabilir.