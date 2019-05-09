Bitcoin geri mi dönüyor?

09 Mayıs 2019

Bitcoin fiyatı bugün 15 Kasım 2018'den bu yana ilk kez 6000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlara göre, yatırım bankalarının Bitcoin işlemlerine ilgisinin artması fiyatın yükselmesinde etkili oldu.

Coindesk.com'un verilerine göre Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde 6076 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda 6048 dolardan işlem görüyor.

Aralık 2017'de 19000 dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin fiyatı, Aralık 2018'de 3100 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin, Nisan ayı başından bu yana ise yukarı yönlü bir seyir izliyor.