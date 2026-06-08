Bitcoin haftaya yükselişle başladı

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Bitcoin Asya işlemlerinin erken saatlerinde Strategy Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın yeni alım sinyaliyle 60.000 dolar sınırının üzerine çıktı. Lider kripto para birimi pazartesi günü yüzde 3.8 oranında tırmanarak 64.200 dolar seviyesine kadar yükseldi. Singapur saatiyle 10:15 itibarıyla varlık 63.000 dolar civarında işlem gördü. Piyasa hacmi bakımından ikinci büyük token olan Ether yüzde 3 üzerinde artışla 1.680 dolar seviyesinde tutundu.

Bitcoin piyasasında satış baskısı ve 8-K bildirimi

Strategy Inc. cephesinden gelen yeni alım duyurusu piyasadaki satış baskısını hafifletti. Şirket 2022 yılından bu yana ilk kez küçük çaplı bir varlık satışı gerçekleştirmişti. Satmamaya yönelik kurumsal politikayı esneten söz konusu satış işlemi geçen hafta Bitcoin değerinde yüzde 18 oranında düşüşe yol açtı.

DACM Yönetim Kurulu Başkanı Richard Galvin piyasanın aşırı satım bölgesinde göründüğünü belirtti. Galvin Saylor'ın sabah X platformunda paylaştığı gönderinin yeni alımlara işaret ettiğini savundu. Kısa vadeli yönü şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunacağı 8-K bildirimi belirleyecek.

Fon çıkışları ve Bitcoin fiyatında kritik destekler

Yatırımcılar yükselişin kalıcı olacağına henüz ikna olmadı. Galvin portföylerini azalttıklarını ve nakit seviyelerini son iki yılın en yüksek noktasına çıkardıklarını açıkladı. Varlık cuma günü New York işlemlerinde yüzde 7 değer kaybederek 59.101 dolara kadar geriledi. Fiyat Trump'ın kazandığı 2024 seçimlerinden bu yana ilk kez 60.000 doların altına sarktı.

Kripto birimi geçen yılın ekim ayında 126.000 doları aşan zirvesinden bu yana değerinin yaklaşık yarısını sildi. Düşüşü Bitcoin borsa yatırım fonlarından yatırımcıların para çekmesi tetikledi. Yeniden alevlenen jeopolitik gerilimler ve dijital varlık hazinelerinin dayanıklılığına ilişkin endişeler fiyatı baskıladı.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği misilleme saldırısı pazartesi günü Bitcoin kazançlarını kısa süreliğine sınırladı. Apollo Crypto portföy yöneticisi Pratik Kala, duyarlılığın son derece sarsıntılı olduğunu vurguladı. Kala satım opsiyonları aracılığıyla ciddi miktarda aşağı yönlü koruma satın aldıklarını belirtti.

Büyük düşüşlerin ardından her zaman ortalamaya dönüş işlemlerinin gerçekleştiğini ekleyen Kala bu beklenti ile yatırımcıların piyasaya girdiğini söyledi. Diğer piyasa aktörleri Saylor ve şirketinin daha büyük bir plana sahip olduğuna yönelik iyimserliklerini koruyor.