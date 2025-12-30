Bitcoin için dikkat çeken 2026 thaminleri!

Önde gele kripto yatırım fonu Dragonfly'ın ortağı Haseeb Qureshi, 2026 yılına yönelik kripto ve yapay zeka beklentilerini paylaştı.

Qureshi, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 150 biin doların üzerine çıkabileceğini öngörürken, piyasa hâkimiyetinin ise gerilemesini beklediğini ifade etti.

Ethereum ve Solana’nın güçlü kalacağını belirten Qureshi, bazı "fintech L1" projelerinin ise beklentilerin altında performans göstereceğini savundu.

Teknoloji şirketlerinden kripto cüzdanı beklentisi

Qureshi’ye göre, büyük teknoloji şirketlerinden en az biri bir kripto cüzdanı piyasaya sürecek ya da mevcut bir cüzdanı satın alacak. Aynı zamanda daha fazla Fortune 100 şirketinin blokzincir altyapılarını benimsemesi bekleniyor.

Stabil kripto paralara ilişkin projeksiyonlarda, toplam arzın yüzde 60 artabileceği belirtilirken, USDT’nin pazar payının yaklaşık yüzde 55’e gerilemesi bekleniyor. Qureshi, stabil kripto paralarla bağlantılı kart kullanımının da güçlü bir büyüme göstereceğini öngördü.

Bitcoin fiyatlarında son durum

Kripto para piyasası 2025’in son haftasınayükselişle başlamasının ardından yeni günde düşüşe geçti.

Bitcoin fiytaları son 24 saatte yüzde 3,01 düştü. Bugün saat 09.00 itibarıyla Bitcoin fiyatları 87 bin 188 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Ethereum ise yüzde 3,16 düşüşle 2 bin 941 dolar seviyesinde bulunuyor.