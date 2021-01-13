"Bitcoin için küresel regülasyon gerekiyor"

Bitcoin geçtiğimiz yıllarda sınırlı bir kesime hitap etmekten çıkmış ve sıradan insanlar, yatırım fonları hatta büyük şirketler tarafından alınıp satılan bir yatırım aracı haline gelmişti. Bitcoin Mart ayından bugüne değerini ona katlamış durumda.

Ancak Bitcoin'in büyük oranda gizlilik temelli yapısı para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerde kullanabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

Reuters Next etkinliğinde konuşan Lagarde "(Bitcoin) tuhaf işlerin döndüğü ve bazıları son derece ilginç ve menfur para aklama işlerinde kullanılan son derece spekülatif bir yatırım aracı" dedi.

Lagarde para aklama faaliyetlerine yönelik örnekler vermezken bazı Bitcoin işlemlerine yönelik yasadışı bir faaliyet olup olmadığına dair cezai soruşturma yürütüldüğü bildiğini söyledi. Lagarde detay vermedi.

Kripto para birimleri endüstrisinde para aklama ile mücadele (AML) alanında küresel standartlar ortaya konulmuş olsa da halen regüle edilmemiş durumda.

Lagarde dışında da dünyanın dört bir yanından uzmanlar kripto para birimlerine küresel kuralların uygulanması çağırısında bulunmuştu.

Lagarde "Bir regülasyon olması gerekiyor. Bu (regülasyon) da küresel seviyede kabul edilen ve uygulanan bir uygulama olmalı diğer türlü bir tarafta oluşan açık kullanılacaktır" dedi.