Bitcoin için Washington’da kritik gün, kripto yasası 60 oy sınavında

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bitcoin yatırımcılarının gözü bugün Washington’a çevrildi. ABD Senatosunda TSİ 21.15 civarında gündeme gelmesi beklenen oylama, kripto piyasasının yasal çerçevesini belirleyecek CLARITY Act'in ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyecek.

Senato'da 60 oy eşiği

Bugünkü oylama CLARITY Act'in nihai kabul oylaması olmayacak. Senato, tasarının görüşülmesine geçilebilmesi için gereken usul aşamasını oylayacak ve sürecin devam edebilmesi için en az 60 senatörün desteği gerekecek.

Bu nedenle Cumhuriyetçilerin kendi oyları tasarıyı tek başına ilerletmeye yetmiyor. Demokratlardan gelecek destek, ABD'nin kapsamlı kripto düzenlemesinin geleceğini belirleyecek en kritik unsur haline geldi.

Oylamanın başarılı olması halinde tasarı üzerindeki görüşmeler ve değişiklik süreci devam edecek. Senato metninin Temsilciler Meclisinin daha önce kabul ettiği metinden farklılaşması halinde düzenlemenin yeniden Temsilciler Meclisine gitmesi gerekecek.

Son metinde 126 değişiklik yapıldı

Kritik oylama öncesinde Cumhuriyetçi senatörler, Demokratların itirazlarını azaltmak amacıyla tasarının yenilenmiş metnini yayımladı. Son metinde 126 değişiklik yapılırken özellikle kamu görevlilerinin kripto varlıklardan gelir elde etmesine ilişkin etik hükümler güçlendirildi.

Düzenleme, dijital varlıkların hangi koşullarda menkul kıymet veya emtia kapsamına gireceğini daha açık hale getirmeyi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki yetki sınırlarını belirlemeyi amaçlıyor.

Tasarı ayrıca kripto platformlarına yönelik yatırımcı koruması, kayıt ve uyum yükümlülükleri getiriyor. Sektör uzun süredir mevcut sistemde hangi kurumun hangi dijital varlık üzerinde yetkili olduğunun yeterince açık olmadığını savunuyor.

Trump etik düzenlemesinde geri adım attı

Tasarı önündeki en büyük siyasi engellerden biri ABD Başkanı Donald Trump ve diğer kamu görevlilerinin kripto yatırımlarıyla bağlantılı çıkar çatışması tartışmasıydı. Demokratlar mevcut düzenlemelerin kamu görevlilerinin kripto varlıklardan ekonomik çıkar sağlamasını engellemekte yetersiz kaldığını savunuyordu.

Son görüşmelerde Trump yönetimi etik hükümlerinin önemli bölümünün sıkılaştırılmasını kabul etti. Yeni düzenlemede eyalet başsavcılarının da belirli hükümlerin uygulanmasında yetki sahibi olabilmesi gibi Demokratların talep ettiği değişikliklere yer verildi.

Ancak verilen tavizlerin 60 oy barajını aşmaya yetip yetmeyeceği hâlâ belirsiz. Bazı Demokrat senatörlerin etik düzenlemeleri yeterli bulmadığı belirtilirken bankacılık sektörü de stablecoinlerin banka mevduatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle tasarının bazı maddelerine karşı çıkıyor.

Bitcoin neden bu oylamayı izliyor?

CLARITY Act yalnızca kripto şirketlerinin tabi olacağı kuralları değiştirmeyecek. Düzenleyici belirsizliğin azalması, büyük finans kuruluşlarının ve kurumsal yatırımcıların dijital varlık piyasasına giriş koşullarını da etkileyebilecek.

Bu nedenle oylama Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklar açısından önemli bir piyasa başlığına dönüştü. Bitcoin, 79 bin 586 dolara kadar yükseldikten sonra kazanımlarının bir bölümünü geri vererek 78 bin doların altına çekildi.

Piyasada CLARITY Act'in yanı sıra ABD Merkez Bankasının faiz kararı da fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Yüksek faiz beklentilerinin riskli varlıklara baskı yapması nedeniyle Bitcoin yatırımcıları kısa süre içinde hem Washington'daki düzenleme oylamasını hem de Fed kararını takip edecek.

Başarısızlık takvimi yıllarca uzatabilir

Bugünkü oylamada 60 oy bulunamaması tasarının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Ancak ABD'de yaklaşan ara seçimler ve Kongrenin daralan çalışma takvimi nedeniyle yeni bir kapsamlı düzenleme girişiminin önemli ölçüde gecikme riski bulunuyor.

Kripto sektöründeki bazı temsilciler düzenlemenin bu dönemde sonuçlandırılamaması halinde kapsamlı piyasa yasasının 2030'a kadar ertelenebileceği uyarısında bulunuyor. Bu beklenti resmî bir takvim değil ancak Washington'daki siyasi takvimin sektör üzerindeki baskısını gösteriyor.

Bu nedenle bugünkü 60 oy sınavı yalnızca bir usul oylaması olmasına rağmen kripto piyasası açısından çok daha büyük anlam taşıyor. Senato'dan çıkacak sonuç, ABD'nin dijital varlıklar için kapsamlı kurallar oluşturma girişiminin ilerleyip ilerlemeyeceğine ilişkin en güçlü sinyallerden biri olacak.