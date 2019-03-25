Bitcoin işlemlerinin yüzde 95'i sahte

25 Mart 2019

Varlık yönetim şirketi Bitwise, kripto para işlem hacimlerinin yüzde 95'inin sahte olduğunu bildirdi.

Bitwise tarafından 81 borsadan alınan verilerle hazırlanan rapora göre, kripto paralarda işlem yapan birçok kişinin piyasa verileri için kaynak olarak kullandığı CoinMarketCap'ta yer alan Bitcoin işlem hacimlerinin neredeyse tamamı gerçek dışı.

Buna göre, CoinMarketCap'ın günlük yaklaşık 6 milyar dolar olarak bildirdiği Bitcoin işlem hacmi gerçekte sadece 273 milyon dolar seviyesinde.

Raporun ardından Bitcoin fiyatı yüzde 0,31 artışla 4 bin 32 dolardan işlem görüyor.