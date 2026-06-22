Bitcoin fiyatlarında dengelenme süreci

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Asya piyasalarının erken saatlerinde yönünü yukarı çeviren Bitcoin aylık düşüş trendinin ardından dengelenme sürecine girdi. Kripto para araştırma şirketi Ecoinometrics verilerine göre lider kripto para birimi 64.092,87 dolar seviyesine ulaşarak yüzde 0,5 oranında değer kazandı. Borsada işlem gören fonlardan (ETF) nakit çıkış hızının yavaşlaması piyasadaki panik satış döneminin sona erdiğini gösteriyor.

Yatırımcıların küresel piyasalarda risk iştahını korumasına ve savunma varlıkları yerine büyüme odaklı enstrümanları seçmesine rağmen kripto varlıklara yönelik sermaye akışı zayıf kalmaya devam ediyor. Likidite miktarının geçen yıla göre gerilemesi fonların öncelikle tahvil ve büyüme hisselerine yönelmesini beraberinde getiriyor.

Bitcoin alternatif yatırım araçlarının gölgesinde kalıyor

Piyasadaki mevcut sermaye yapay zeka odaklı yatırım hikayelerini daha somut bir zemin olarak kabul ediyor. Analistler küresel likidite daralmasının alternatif varlık sınıfları arasındaki rekabeti artırdığını belirtiyor.

Sermayenin yapay zeka ve teknoloji hisselerine kayması Bitcoin fiyatındaki toparlanma hızını sınırlıyor. Ecoinometrics analistleri sisteme yeni fon girişi gerçekleşmediği sürece mevcut istikrar arayışının kalıcı bir ralli başlatmakta yetersiz kalacağını vurguluyor.