Bitcoin jeopolitik ve kurumsal baskıyla geriledi

Kripto para piyasaları pazartesi günü geç saatlerde artan jeopolitik riskler ve kurumsal satış baskısıyla geriledi. Büyük dijital varlıklar arasında yer alan Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,2 değer kaybederek 70.587 dolar seviyesine indi. Aynı süreçte Ethereum yüzde 1,1 azalışla 1.986 dolara gerilerken, BNB yüzde 2,4, XRP yüzde 3,8 ve Solana yüzde 2,8 oranında düşüş kaydetti.

Zeus Research Analisti Dominick John, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasının risk iştahını azalttığını belirtti. Analist, Hürmüz Boğazı genelindeki istikrarsızlık endişelerinin yatırımcıları yüksek betalı varlıklardan uzaklaştırdığını vurguladı. İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla ABD ile müzakereleri askıya aldı.

Trump ise sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajda İran ile görüşmelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini bildirdi. CNN, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında sert bir tartışma yaşandığını aktardı.

Kurumsal taraftan gelen Bitcoin satışı piyasayı baskılıyor

Piyasa duyarlılığı, kurumsal bir firmanın gerçekleştirdiği varlık satışı açıklamasıyla ek baskı altına girdi. Finansal teknoloji şirketi Strategy, 26-31 Mayıs tarihleri arasında ortalama 77.135 dolar fiyattan 32 adet Bitcoin sattığını duyurdu. Yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki işlem, şirketin Bitcoin yatırımları kapsamında Aralık 2022 döneminden beri gerçekleştirdiği ilk satış oldu. Kurum, elde edilen geliri imtiyazlı hisse senetlerinin dağıtımlarında kullanmayı planlıyor.

BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei, satılan miktarın görece küçük olmasına rağmen Bitcoin piyasasına olumsuz bir sinyal gönderdiğini ifade etti. Mei, dünyanın en büyük Bitcoin hazinesine sahip şirketlerinden birinin bile fiyat düşüşlerinden etkilendiğinin görüldüğünü belirtti. CoinEx Baş Analisti Jeff Ko da miktarın önemsiz olduğunu fakat sinyal etkisinin yüksek olduğunu savundu. Ko, kurumsal duruşun bozulmasının bireysel yatırımcı güvenine darbe vurduğunu ekledi.

Presto Research Araştırma Müdürü Peter Chung, Strategy firmasının sonraki adımlarının piyasaya güven vermemesi durumunda şüphelerin artacağını dile getirdi. Chung, analistlerin 32 adet Bitcoin satışının kalıcı bir koruma mı yoksa daha sert düşüşlerin bir öncüsü mü olduğunu sorgulayacağını belirtti. Küresel pay piyasalarında ise pazartesi günü S&P 500 endeksi yüzde 0,3 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,4 yükselişle yeni zirvelere ulaştı.

Asya borsaları satıcılı seyre yöneldi

Asya pay piyasaları salı günkü işlemlerde çoğunlukla aşağı yönlü bir grafik çizdi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,64 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,14 kayıp yaşadı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,01 değer kazandı, Çin'de CSI 300 endeksi ise yüzde 0,75 oranında yükseldi. Yatırımcılar hem jeopolitik çatışma haberlerini izliyor hem de Bitcoin varlığının 70.000 dolarlık psikolojik destek seviyesini koruyup koruyamayacağına odaklanıyor.