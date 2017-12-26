Bitcoin, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor
Bitcoin, 18 Aralık'ta rekor kırmasından sonra başlayan sert düşüşü telafi etmeye çalışıyor. Spot piyasada yükselişe geçen Bitcoin fiyatı 15 bin doların üzerine çıktı.
Geçtiğimiz hafta tarihinin en sert düşüşünü yaşayan dijital para Bitcoin, bu hafta kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.
22 Aralık'ta spot piyasada 10.700 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu sabah saat 08:15'de 15.197 dolardan işlem gördü.
Bitcoin, 18 Aralık'ta 19.532 dolar ile rekor kırmıştı.
Vadeli işlemlerde ise bu sabah, ocak kontratı CBOE'de 14.990 dolar, CME'de 14.825 seviyesinde yer aldı.