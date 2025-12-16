Bitcoin kritik ABD verileri öncesi düşüşte: Analistler 90 bin seviyesine dikkat çekiyor

ABD’de açıklanması beklenen kritik tarım dışı istihdam verisi öncesi yatırımcıların yüksek riskli kripto varlıklara yönelik ilgisi sınırlı kalırken, kripto para piyasası yeni güne satış baskısıyla başladı.

Lider kripto para Bitcoin, dün 90 bin seviyesini test etmesinin ardından öğleden sonra başlayan satışlarla birlikte 2 haftanın ardından yeniden 86 bin doların altına geriledi.

Dün 85 bin 175 seviyesine kadar gerileyen bugün saat 11.30 itibarıyla Bitcoin fiyatları son 24 saatte yüzde 4,09 düşüşle 86 bin 203 dolardan işlem görüyor.

Böylece Bitcoin 126 bin 198 dolarla gördüğü rekor seviyenin yüzde 31,8 altında bulunuyor.

Aynı dakikalarda Ethereum yüzde 6,81 düşüşle 2 bin 925 dolardan, Ripple (XRP) yüzde 5,88 düşüşle 1,87 dolardan işlem görüyor.

90 bin dolara dikkat çekiliyor

Analistler 90 bin seviyesine dikkat çekerek, 90 bin dolar altında kalıcılığın sürmesinin alıcıların temkinli olduğunu gösterdiğini ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yükselişlerin sınırlı kalmasının beklenebileceğini söylüyor.

Uzmanlar, genel teknik görünümün Bitcoin’in 90 bin dolar altında kaldığı sürece temkinli ve baskılı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor.

Yatırımcılar Fed için kritik verileri bekliyor

FED’in 10 Aralık’taki faiz indirimi ve para politikasına yönelik görece güvercin mesajları kripto piyasasına sınırlı bir destek sağlarken yatırımcılar Fed’in gelecekteki adımlarını şekillendirecek ekonomik verileri bekliyor ve risk alma isteğini düşük seviyede tutuyor.

Yatırımcıların beklediği kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri bugün, enflasyon rakamları ise perşembe günü açıklanacak.

Analistler, istihdamda zayıflama ve enflasyonda yavaşlama sinyallerinin daha düşük faiz beklentilerini güçlendirebileceğini ve kripto paraların son dönemde yaşadığı değer kayıplarının bir kısmını telafi edebileceğini belirtiyor.