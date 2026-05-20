Bitcoin kurumsal fon akışlarında Ethereum ağını geride bıraktı

Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri ve azalan risk iştahı kripto varlıkları baskılarken, Bitcoin kurumsal fon girişlerinde Ethereum ağından pozitif ayrıştı. JPMorgan Chase (JPM) hisselerine yön veren analist ekibinden Nikolaos Panigirtzoglou'nun yayımladığı son rapora göre, Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF) Ekim 2025'teki büyük kaldıraç tasfiyesinden bu yana yaşadıkları sermaye çıkışlarının üçte ikisini geri aldı. Buna karşılık, spot Ethereum ETF'lerindeki toparlanma önceki kayıpların yalnızca üçte birinde kalarak geniş altcoin pazarındaki zayıf likidite eğilimini teyit etti.

JPMorgan raporu, piyasa genelindeki bu ayrışmanın temel nedeni olarak kurumsal yatırımcıların DeFi (merkeziyetsiz finans) ekosistemine yönelik güvenlik endişelerini gösteriyor. Tekrarlanan akıllı kontrat açıkları ve yerel güvenlik ihlalleri geniş çaplı likidite şoklarına dönüşürken, riskten kaçınan geleneksel kurumlar altcoin projelerinden uzak kalmayı tercih ediyor. Mevcut tabloda, emtia ticaret danışmanları (CTA) ve nicel fonlar gibi momentum yatırımcıları her iki ana kripto varlıkta da düşük ağırlıklı pozisyon taşıyor.

Ethereum ağındaki güncellemeler Bitcoin etkisini kırmakta zorlanıyor

Ethereum ağı, 2026 yılının ilk yarısında devreye girmesi planlanan Glamsterdam ve yılın son çeyreğinde beklenen Hegota güncellemeleriyle ölçeklenebilirlik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ancak JPMorgan Chase (JPM) analistleri, geçmiş dönemlerdeki ağ güncellemelerinin zincir üstü aktivitede ve işlem hacimlerinde anlamlı bir büyüme yaratmadığını belirtiyor. Bu nedenle, yaklaşan yeni katman protokol değişikliklerinin pazar dinamiklerinde güçlü bir yükseliş katalizörü olması beklenmiyor.

Şirket hazineleri Bitcoin rezervlerini artırmaya devam ediyor

Makroekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde, şirketlerin bilançolarında kripto varlık bulundurma stratejileri ivme kazanıyor. JPMorgan Chase (JPM) araştırma biriminin projeksiyonlarına göre, kurumsal yazılım şirketi Strategy (MSTR) hisseleri yatırımcıları adına mevcut satın alma hızını koruması durumunda yalnızca 2026 yılı içinde 30 milyar dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirebilir. Bu durum, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın arz-talep dengesinde kalıcı bir sıkılaşma yaratarak fiyat tabanını destekliyor.

Sonuç olarak, yüksek enflasyon ortamında güvenli liman arayışına giren kurumsal sermaye, düzenleyici netliği daha yüksek olan Bitcoin varlıklarına yönelerek pazarın geri kalanından net bir şekilde ayrışıyor. Nasdaq Bileşik endeksi ve Dow Jones Sanayi Endeksi üzerindeki baskıların devam ettiği senaryolarda, merkeziyetsiz finans projelerindeki yapısal sorunlar çözülmedikçe Ethereum ve diğer altcoinlerin yıllık bazda Bitcoin performansının gerisinde kalma eğilimi sürecek.