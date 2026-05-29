Bitcoin öldü mü? İşte analistlere göre piyasalarda öne çıkan 3 kritik risk

Emtia piyasaları savaşın gölgesinde şekillenirken Bitcoin, Ekim 2025'teki zirvesinden bu yana yüzde 40'tan fazla değer kaybetti. Kripto yatırımcısı büyük hayal kırıklığı yaşarken Bitcoin'in sonunun gelmiş olabileceğine dair argümanlar güçleniyor. Öte yandan daha önceki çöküş senaryolarının tamamının yanlış olduğu ifade ediliyor.

'Tek alıcı' sorunu

Piyasada öne çıkan tartışmaların başında, büyük yatırımcıların Bitcoin üzerindeki etkisi geliyor. Elinde 844 bini aşkın Bitcoin bulunduran Strategy, (eski adıyla MicroStrategy) toplam arzın da yaklaşık yüzde 4'ünü kontrol ediyor. Bu da şirketin olası satış durumunda piyasada sert dalgalanmaya yol açabileceği endişelerini güçlendiriyor.

Strategy'nin üst yönetimi de yakın zamanda şirketin ilk kez elindeki Bitcoin'lerden bazılarını satabileceğine dair ipuçları verdi.

Öte yandan spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan yüksek çıkışlar da baskıyı artırdı. Mayıs sonunda Bitcoin'e dayalı spot ETF'lerden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu rakam, 2026'nın şimdiye kadarki en zayıf performansı olarak kayıtlara geçti.

Geleneksel piyasalardan ayrışma

Bitcoin'in geleneksel piyasalardan ayrışması da dikkat çekiyor. Geçmişte teknoloji hisseleriyle birlikte hareket eden kripto para, son dönemde yükselen borsalara rağmen gerilemeyi sürdürüyor. Özellikle S&P yeni zirvelere ulaşırken Bitcoin'in aynı performansı gösterememesi, yatırımcıların risk-getiri dengesini başka alanlarda aradığı şeklinde yorumlanıyor.

Geçmişte piyasalardan kopukluk kendiliğinden düzelirken analistler, 'Bitcoin gerçekten ölmediyse' bu ayrışmanın da uzun sürmeyeceğini öngörüyor.

Gizlilik isyanı

Piyasada konuşulan bir diğer argüman da gizlilik odaklı kripto para projelerinin yükselişi oldu. Özellikle Zcash son dönemde güçlü bir yükseliş kaydederek dikkat çekti. İşlem gizliliği sunan yapısıyla öne çıkan Zcash'in piyasa değeri hızla artsa da, halen Bitcoin'in toplam değerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Zcash'in 9,5 milyar dolarlık mecvut piyasa değeri, Bitcoin'in 1,5 trilyon dolarlık değerinin yüzde 1'ine denk geliyor.

Analistlere göre sınırlı arz yapısı ve küresel ölçekte en yaygın kabul gören kripto varlık olarak temel gücünü koryuan Bitcoin henüz 'oyun dışı' kalmasa da piyasalardaki mevcut görünüm, lider kripto paranın beklenenden daha uzun sürebilecek zorlu bir durgunluk dönemine girdiğine işaret ediyor.