Bitcoin serbest piyasaya düştü!

04 Haziran 2018

Son yılların fenomen olgusu haline gelen Bitcoin ile oluşan iyimser hava kripto para birimlerinin hem yatırım hem de para transferi işlemlerinde kullanılmasına olanak sağlarken paranın fiziksel niteliğini yitirerek dijitalleşmeye başlaması kripto paralara farklı boyutlar kazandırarak farklı fikir ve yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kapalıçarşı’da hizmet vermeye başlayan Bitcoin dükkanı kripto paralarla büyük borsalarda işlem yapmak isteyenlere danışmanlık hizmeti sağlarken birçok kripto paranın alım satımını yaparak komisyon usulüyle çalışıyor.



Bitcoin 2017’de yirmi kattan fazla değer artışı kaydederek sene sonuna doğru 20 bin dolar seviyelerine kadar çıkarken kripto para birimlerinin hem yatırım hemde para transferi işlemlerinde kullanılmaya başlaması gündemde kendine geniş bir yer buluyor.

Dükkanın fiyat takip ekranında Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero, Dash, Tether, NEO, Ontology, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Bitcoin Gold, TRON, NEM, EOS, IOTA, Cardano ve Vechain gibi kripto para birimleri Bitcoin ile birlikte işlem görüyor.

“Borsalar ve insanlar arasında aracı kurumuz”

İstanbul Kapalıçarşı’da faaliyet göstermeye başlayan Bitcoin dükkanının CEO’su Uğur Hakan Çakan, kripto para birimleri konusunda vatandaşlara danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, “Biz burada borsalar ve insanlar arasında aracı kurumuz. İnsanlar yüz yüze burada ticaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bize geldiklerinde öncelikle kendilerine bilgi aktarıyoruz. Kripto dünyası, blockchain sistemiyle ilgili ve gelecekte neler olabilecekleriyle ilgili bilgi aktarıyoruz. Yatırım kararlarını verirken coin tavsiyesini yapamıyoruz ama onlara coinleri incelemeleri için gerekli bilgileri veriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ayşe Teyze, Mehmet Amca şuan bize geliyor gerçekten çok mutluyuz”

Vatandaşların kripto paralara çok büyük ilgi gösterdiğini söyleyen CEO Uğur Hakan Çakan, “İlgi anlamında amacımıza ulaştık. Çünkü hedeflediğimiz kitle bu konuyla ilgili hiçbir ilgisi olmayan ve internette araştırma yapamayan insanlara burada yüz yüze bilgi verilmekte. Ayşe Teyze, Mehmet Amca şuan bize geliyor gerçekten çok mutluyuz. İstedikleri bütün bilgileri alıyorlar. Bizim bilgimizin olmadığı yerde araştırma yaparak kendilerine dönüyoruz. Türk halkı şuanda kripto paraya çok büyük ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Sistemi daha iyi anlayabilmeleri için ev ödevi veriyoruz”

Kripto paralar hakkında bilgisi olmayan vatandaşlara öncelikle bilgi vererek danışmanlık hizmeti sağladıklarını kaydeden Hakan Çakan, vatandaşların sistemi daha iyi anlayabilmeleri için ev ödevi bile verdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Blockchain sistemi şuan dünyanın en güvenilir yapılarından biri. Kripto paralar bunun bir ürünü ve bu ürünler hakkında bilgi veriyoruz. Yapmak istediği yatırımın riskleri hakkında bilgi veriyoruz. İlk seferde işlem yapmamaya özen gösteriyoruz ki biraz araştırıp bu işe öyle girsinler diye. Kendilerine linkler vererek ev ödevi veriyoruz. Bize döndüklerinde ve artık konuya hakim oldukları için istedikleri işlemlere tam olarak yardımcı oluyoruz.”

“Kendini ispat etmiş kurumlardan işlem yapmalarını tavsiye ediyoruz”

Bitcoin dükkanının CEO’su Hakan Çakan, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgusunda bulunarak, “Konunun dünya üzerinde henüz bir regülasyonu tam anlamıyla olmadığı için spekülasyona ve dolandırıcılık yapılarına birazcık açık. İnsanların konuyla ilgili tam bilgi sahibi olmadan hareket etmemelerini tavsiye ediyoruz. Piyasada çeşitli dolandırıcılık yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi olmayan borsaları varmış gibi gösterip üzerinden kripto transfer işlemi yapmak. Bizim gibi kendini ispat etmiş kurumlardan işlem yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Paranın dijital dönüşümü

Bitcoin’i farklı kılan en önemli özellik arkasında herhangi bir devlet ya da merkez bankası gibi üçüncü bir otoriteye ihtiyaç duymadan doğrudan alıcı ile satıcı arasında dijital alanda el değiştirmesi. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde kağıt para kullanımı gün geçtikçe azalmakta ve harcamalar büyük oranda dijital paralarla gerçekleştirilmektedir. Henüz sürecin çok başında olunsa da Bitcoin gibi diğer kripto paraların artan etkisi ve onlara olan yüksek talep giderek alternatif bir para birimi işlevi görmelerini sağlıyor.

Kaynak: İHA