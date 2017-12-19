Bitcoin vadelileri güne yükselişle başladı
Bitcoin'in vadeli kontratları, CBOE'nin ardından dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta da işleme açıldı. Ocak vadeli Bitcoin kontratları güne yükselişle başladı.
Bitcoin vadelilerinde fiyatlar güne yükselişle başladı.
Sanal para birimi Bitcoin'in vadeli kontratları, dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta dün işlem görmeye başladı. New York, Chicago ve Londra borsalarında faaliyet gösteren CME Group, Bitcoin kontratlarını, Ocak, Şubat, Mart ve Haziran 2018 vadeli olarak işleme sundu.
CME'de ilk işlem gününü başlangıç fiyatının yüzde 2,1 altında 19.100 dolar seviyesinden kapatan ocak vadeli Bitcoin kontratı bu sabah 19.590 dolar seviyesine yükseldi.
Geçen hafta işlemlere başlayan CBOE'de ise ocak vadeli Bitcoin kontratı düne göre 395 dolar artıyla 19.450 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Öte yandan Bitcoin'in spot fiyatı bu sabah 18.637 dolarda seyrediyor.