Bitcoin yayınlarına yenisi eklendi

11 Şubat 2018

Bundan 8 yıl önce gerçek adları bilinmeyen ancak kendilerine Satoshi Nakamoto takma ismi veren bir grup programcı tarafından yaratılarak açık kaynaklı bir yazılım olarak piyasaya sürülen dijital para birimi Bitcoin gündemdeki yerini koruyor.

Piyasaların gündemindeki bitcoinle ilgili bugüne kadar farklı birçok analiz, köşe yazısına yer verildi. Bizim Gezegen Yayınları ise gazetelerde ve internet sitelerinde yer alan bitcoinle ilgili önemli birçok haber ve makaleyi "Bitcoin Hakkında Güncel Her Şey" kitabında bir araya getirdi. Alp İda'nın derlediği kitapta, Bitcoin ile ilgili bilinen, bilinmeyen birçok bilgi derlendi.

Çalışmada, Bitcoin kavramını anlamaya ve güncel gelişmeler derli toplu bir şekilde kronolojik sırasıyla okurlara ulaştırılıyor. Hemen belirtmek gerekiyor; söz konusu derlemede hiçbir yorum ve yönlendirme yapılmadan bitcoin konusunun olumlu ve olumsuz yönleri güncel alıntılarla ve kaynak gösterilerek okurun takdirine bırakılıyor.

Ekonomistleri hatta ülkeleri ikiye bölen Bitcoin hakkında kitapta ilgi çekebilecek bazı başlıklar şöyle:

27 Dolarlık Bitcoin aldı. Yıllar sonra hatırladı, milyoner oldu!

Avrupa'daki ilk Bitcoin ATM'si, Atatürk Havalimanında kurulmuştu

Bitcoin 2018 sonunda 40 bin dolar olabilir

2021'de 100 bin dolara çıkabilir - Wall Street analistleri

Bitocin caiz mi? sorusuna Diyanet'ten açıklama

Bitcoin, Google (aramalarında) altını geçti

Bitcoin, dolara ve altına rakip olabilecek mi?

Dünyada ilk parayı Anadolu'da Lidyalılar üretti. Neden dijital para üretilmesin?

Türk Lirası ile işlem yapan kripto para borsaları hangileri?

TenX, Visa kartıyla bitcoin ve diğer kripto paraları nakite çeviriyor

Bitcoin'de zengin olanların listesi

Kitaba bu linkten ulaşabilirsiniz...