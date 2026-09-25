Bitcoin’da dev pozisyonlar çözülüyor: Gözler 11.00’e çevrildi

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Bitcoin piyasası haftanın son işlem gününe kritik bir vadeyle giriyor. Deribit’te yaklaşık 14,87 milyar dolarlık Bitcoin ve 2,11 milyar dolarlık Ethereum opsiyonunun vadesi bugün aynı anda sona erecek. Toplam açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 16,98 milyar dolara ulaşırken işlemler Türkiye saatiyle 11.00’de uzlaşmaya gidecek.

17 milyar dolarlık vade bugün doluyor

Bugünkü vade özellikle Bitcoin tarafındaki büyüklüğüyle dikkat çekiyor. 25 Eylül vadeli Bitcoin opsiyonlarında açık pozisyonların toplam değeri 14,87 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum’da ise aynı vadeye bağlı açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 2,11 milyar dolar. Böylece iki büyük kripto varlığında aynı saatte sona erecek kontratların toplam büyüklüğü 17 milyar dolara yaklaşıyor.

Bu büyüklük, 17 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum’un doğrudan satılacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu rakam, vadesi dolacak opsiyon kontratlarındaki açık pozisyonların dolar karşılığını gösteriyor.

Bitcoin 84 bin 500 dolar çevresinde

Bitcoin sabah saatlerinde yaklaşık 84 bin 500 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para hafta başında 87 bin doların üzerine çıkarak yaklaşık sekiz ayın en yüksek seviyesini görmüş, ardından kazançlarının bir bölümünü geri vermişti.

Bugünkü büyük vade öncesinde fiyatın 84 bin doların üzerinde kalması, piyasanın son yükselişin önemli bölümünü koruduğunu gösteriyor.

Ancak vade sonlarında piyasa yapıcıların daha önce oluşturdukları koruma pozisyonlarını azaltması veya yeni vadeye taşıması kısa süreli fiyat hareketlerini hızlandırabiliyor.

Yükseliş yönlü pozisyonlar daha ağır

Bitcoin opsiyonlarında alım yönlü kontratların açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 8,33 milyar dolar, satım yönlü kontratların büyüklüğü ise 6,54 milyar dolar seviyesinde.

Böylece satım/alım açık pozisyon oranı yaklaşık 0,79 olarak hesaplanıyor. Oranın 1’in altında bulunması, vade öncesinde alım opsiyonlarının toplam büyüklüğünün satım opsiyonlarından daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Ethereum tarafında da benzer bir dağılım var. Yaklaşık 1,27 milyar dolarlık alım opsiyonuna karşılık 839 milyon dolara yakın satım opsiyonu bulunuyor.

Ancak bu dağılım tek başına Bitcoin’in vade sonrasında hangi yöne gideceğini göstermiyor.

Saat 11.00’de ne olacak?

Deribit’te opsiyon kontratları Avrupa tipi çalışıyor. Vade sonunda kârda olan kontratlar otomatik olarak uzlaştırılırken zarar bölgesindeki kontratlar değersiz biçimde sona eriyor.

Uzlaşma fiyatı, vadenin son 30 dakikasında Bitcoin ve Ethereum endekslerinin zaman ağırlıklı ortalaması üzerinden hesaplanıyor.

Bu nedenle özellikle 10.30-11.00 TSİ arasındaki fiyat hareketleri vade sonu hesaplaması açısından önem taşıyor.

Fiziki Bitcoin veya Ethereum teslimatı yapılmıyor. Kontratların sonucu nakit uzlaşma yöntemiyle hesaplara yansıtılıyor.

Asıl hareket vade sonrasında gelebilir

Büyük opsiyon vadelerinde fiyat yalnızca kontratların sona erdiği anda hareket etmek zorunda değil. Piyasa yapıcıların daha önce oluşturduğu hedge pozisyonlarını kapatması veya sonraki vadeye taşıması, vade sonrasındaki saatlerde de işlem hacmi ve oynaklığı artırabiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların gözü yalnızca saat 11.00’deki uzlaşmada değil, sonrasında Bitcoin’in 84 bin dolar çevresinde nasıl davranacağında olacak.

Bugünkü yaklaşık 17 milyar dolarlık vadenin sona ermesinin ardından piyasadaki koruma pozisyonlarının azalması, Bitcoin’in kısa vadeli yönünün daha net biçimde ortaya çıkmasını sağlayabilir.