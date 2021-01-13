Bitcoin'de 3 günlük kayıp 10 bin doları buldu

Haftasonu 42 bin dolar sınırına kadar yaşanan yükselişin ardından yönünü aşığı çeviren Bitcoin'de aşağı yönlü trend dalgalı bir seyir ile devam ediyor.

Son 24 saat içinde 32.402,80 dolar seviyesine kadar gerileyen

Bitcoin fiyatı, şu sıralarda yüzde 5,75 düşüşle 33.032,60 dolardan işlem görüyor.



Haftabaşından bu yana yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin fiyatı hala yılbaşına göre yüzde 14,9 yukarıda.



Ancak analistler Bitcoin için net bir yönü işaret etmekte zorlanmaya devam ediyorlar. Uzun vadeli düşünen yatırımcıların ABD Doları'ndaki zayıflığa ve enflasyon risklerine karşı koruma olarak Bitcoin'e ilgisinin devam ettiğini belirten analistler, yüksek getiri araşıyışı ile kriptoparalara yönelmiş yatırımcıların ise yukarı yönlü ivmenin kaybolmaya başladığı endişesi ise satışa yöneldiklerine dikkat çekiyorlar.



Analistler, "Fiyatı 3 haftada ikiye katlanmış bir varlıkta kar realizasyonu tamamen anlaşılabilir" değerlendirmesini de yapıyor.