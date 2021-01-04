Bitcoin'de düşüş yüzde 10'u geçti

Bazı ülkelerde 4 güne kadar çıkan yeni yıl tatili sürecinde çok hızlı yükselişler gerçekleştiren, son 24 saat içinde de yeni rekorlar kıran kriptopara fiyatlarında keskin bir düzeltme yaşanıyor.



Coindesk.com verilerine göre dün 34 bin 544 dolar seviyesini gören Bitcoin fiyatı bugün yüzde 11'den fazla değer kaybederek 30108,32 dolar seviyesine kadar düştü. Şu sıralarda da 30.855,20 dolar seviyesinde.



Bu sabah tarihinin en yüksek seviyesi olan 1151,07 doları gören Ethereum fiyatı da 957,87 dolar seviyesinden işlem görüyor. CriptoCompare verilerine göre Ethereum'da bugün işlem hacmi 21 milyar doları aşarak Bitcoin'i geride bıraktı. Bitcoin'de bugün 18,45 milyar dolarlık işlem gerçekleşti.