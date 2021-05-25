Bitcoin'de oynaklık da, balon uyarıları da artıyor

DENİZ KILINÇ

Kripto paralarda son dönemde görülen ani fiyat artışları ve düşüşleri, Bitcoin’in 2018’deki 20 bin dolar zirvesini ve peşinden gelen soruları anımsatıyor: Kripto paralar patlamaya yakın bir balon mu?

Elon Musk’ın önce kripto para madenciliğinin enerji tüketimini sebep göstererek Tesla’nın ödemelerde Bitcoin kabul etmeyi durduracağı açıklaması, sonra ise Musk’la bir araya gelen Kuzey Amerika madencilerinin sürdürülebilir yenilenebilir enerji girişimlerinin hızlandırılması için Bitcoin Madencilik Konseyi’nin kurulacağını açıklamaları piyasadaki volatiliteyi destekledi. Bu volatilitenin kripto para standartlarına göre bile fazla olduğu yorumları yapılıyor.

Yüzde 50’nin üzerinde düşüş

Toplam 700 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin son dönemlerin en dalgalı haftasını geride bıraktı. Çin’in kripto para işlemlerini kısıtlaması ve ülkedeki kripto para madenciliğine yeni düzenlemeler açıklayacağı haberlerinin ardından geçen çarşamba Bitcoin 14 Nisan’daki 64 bin 863 dolar zirvesinden yüzde 50’nin üzerinde düşüşle 30 bin dolara çakılırken, Ether ise 12 Mayıs’taki 4 bin 362 dolar zirvesinden 2 bin dolara indi.

Kripto para piyasasında pandeminin başından bu yana görülen en büyük düşüş yaşanırken, Musk’ın yeni açıklamalarıyla piyasada toparlanma başladı. Son bir haftada sırasıyla yüzde 15,30 ve yüzde 27,74 düşüşler kaydeden Bitcoin ve Ether, TSİ 16:00’da 37 bin 389 dolara ve 2 bin 477 dolara döndü.

Teknoloji hisseleri de olumsuz etkilenebilir

Toparlanmaya rağmen BCA Research yetkilisi Peter Berezin, mevcut volatilitenin buzdağının görünen kısmı olduğu görüşünde ve kriptolardaki zorlu dönemin teknoloji hisselerini de düşürebileceği uyarısını yapıyor. JPMorgan üst düzey yetkilisi Nikoalos Panigirtzoglou da Bitcoin fiyatındaki artışın uzun dönemde “problemli” bir sinyal verdiğini söyledi ve “Bitcoin’deki düşüş eğiliminin sona erdiğini söylemek için henüz çok erken” dedi.

Reddit ‘meme’ stoğundan kriptoya kayıyor

Kripto paralardaki popülarite sosyal paylaşım platformu Reddit’e de yansıyor. Veri analiz şirketi Quiver Quantitative’e göre Reddit’te GameStock hisseleri ile artmaya başlayan WallStreetBets sayfasındaki yorum sayısı 1 Mayıs ile 21 Mayıs arasında yüzde 42 düşerken, Cryptocurrency sayfasındaki yorum sayısı ise yüzde 82 arttı. Bu hareketlerin yatırımcıların ‘meme’ senedi olarak adlandırılan işlemlerden kripto paralara kaydığı belirtiliyor. Öte yandan aralarında Goldman Sachs ve Saxo Bank gibi Wall Street bankalarının Bitcoin türev işlemleri sunması, CitiGroup’un da müşterilerine kripto para işlemleri sunmayı değerlendirdiği gelişmeleri, kurumsal desteğin sürdüğünü gösteriyor.

NOBELLİ EKONOMİSTLERDEN BALON UYARILARI

Roubini bir kez daha: Bitcoin balondur

Nobel ödüllü ekonomistler ise, kripto para piyasasının bir balon olduğu yönündeki görüşlerini yineliyor. 2008 ekonomik krizini öngören Nobel ödüllü ABD’li ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin’in ne bir varlık ne de bir para birimi olduğunu belirterek kripto paraların bir balon olduğu görüşünü tekrarladı. Cuma günü Goldman Sachs’in bir etkinliğinde konuşan Roubini, paranın ölçme, ödeme, sabit bir değer saklama aracı ve tek bir ölçüm standardı olmak üzere dört ana işlevi olması gerektiğini belirterek, “Bitcoin ve diğer kripto paralar bu özelliklerin hiçbirine sahip değil,” dedi.

Roubini, “Hiçbir şey Bitcoin ile fiyatlandırılmıyor, ölçeklendirilebilir bir ödeme aracı değil, yüksek volatilitesi göz önüne alındığında sabit bir değer saklama aracı da değil ve farklı malların fiyatları kripto paralar üzerinden ifade edilmiyor,” ifadelerini kullandı. Kripto paraların birer varlık olarak da adlandırılamayacağını söyleyen Roubini, varlıkların kendi ana değerlerini belirleyen bir nakit akışı veya kullanımı olduğunu fakat Bitcoin ve diğer kripto paraların bunlara sahip olmadığını ifade etti.

Shiller: Emlak, kripto ve hissede balon

Nobel ödüllü ekonomist ve Yale Üniversitesi profesörü Robert Shiller, en popüler trading araçlarını hedef alan yeni açıklamasında, emlak, kripto para ve hisse senedi piyasalarında balon oluştuğu uyarısını yaptı. CNBC’ye yaptığı açıklamada kripto para piyasasının oldukça “psikolojik” olduğunu belirten Shiller, nihai değer kaynağının oldukça belirsiz olduğunu, bunun da gerçekle bizim onu nasıl yorumladığımızdan kaynaklandığını ifade ediyor.

Emlak piyasasındaki son patlamadan da özellikle rahatsız olduğunu belirten Shiller, “Ev fiyatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Tüm olan bitenin merkez bankası politikasıyla açıklanabildiğini düşünmüyorum,” dedi. Shiller ayrıca şu an piyasada oldukça yukarı yönlü bir eğilim olduğuna fakat bir yıl beklemenin ev fiyatlarını düşürmeyeceğine dikkat çekiyor. Emlak piyasasındaki mevcut hareketin 2003’e, ev fiyatlarındaki düşüş başlamadan iki yıl öncesi, benzediğini düşünen Shiller, sonunda fiyatların dip yaptığını ve 2008 krizinin yaşandığını hatırlattı.