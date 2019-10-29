Bitcoin’de ralli devam edebilir
Çin devlet başkanının ‘blockchain’ teknolojisine ilişkin destekleyici açıklamaları Bitcoin’e tarihinin rallilerinden birini yaptırdı. Yüzde 40’ın üzerinde artarak 10 bin doları aşan kripto para için uzmanlar çok güçlü bir boğa piyasasına girildiğini belirtiyor.
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