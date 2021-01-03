Bitcoin'de rekor serisi devam ediyor, 35 bine yaklaştı

Kripto para piyasasının yüzde 71,09 pay ile en büyük hacimli varlığı olan Bitcoin, dün saat 15:00 sularında 30 bin doları aştıktan sonra saat 22:30 civarı 33 bin doların da üzerine çıkarak rekor tazelemişti. Yarım günde yüzde 10'u aşan değer artışlarının bir benzeri bugün de yaşanıyor. Günün ilk bölümünde Bitcoin 34 bin 720 doları gördü. Dünü 31 bin 550 dolardan kapatan Bitcoin'de bugün saat 11:30'da düne göre artış yüzde 13 düzeyinde.

Bitcoin fiyatlarında görülen artışı artan yatırımcı ilgisinin yanı sıra COVID-19 salgının ekonomi ve piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi gösterildi.