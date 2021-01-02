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Bitcoin'de rekor serisi devam ediyor, artış 4 saatte 3 bin dolar

Haftalardır yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 4 saatten kısa bir süre içerisinde 3 bin dolarlık artışla 33 bin doları aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kriptopara piyasasının yüzde 71,09 pay ile en büyük hacimli varlığı olan Bitcoin'in değeri hızla artmaya devam ederken, son 4 saatte 3 bin doların üzerinde değer kazanan Bitcoin, 33 bin 110 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Bitcoin,  düne göre yüzde 12 artışla 32 bin 794dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin fiyatlarında görülen artışı artan yatırımcı ilgisinin yanı sıra COVID-19 salgının ekonomi ve piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi gösterildi.

Bitcoin 30 bin dolara dayandıBitcoin 30 bin dolara dayandıFinans

 