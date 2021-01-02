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Bitcoin'de rekor serisi devam ediyor

Haftalardır yükseliş trendini sürdüren Bitcoin 32 bin doları aştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kriptopara piyasasının yüzde 71,09 pay ile en büyük hacimli varlığı olan Bitcoin'in değeri hızla artmaya devam ederken, son bir haftada yüzde 26,37 değer kazanan Bitcoin, 32 bin 154 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Bitcoin,  düne göre yüzde 8,57 artışla 31 bin 895 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin fiyatlarında görülen artışı artan yatırımcı ilgisinin yanı sıra COVID-19 salgının ekonomi ve piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi gösterildi.

Bitcoin 30 bin dolara dayandıBitcoin 30 bin dolara dayandıFinans

 